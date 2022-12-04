NORTH DORCHESTER HIGH SCHOOL
2022-2023 Quarter 1 Exceptional Honor Roll
3.5 – 4.0 GPA With No D’s, E’s or Incompletes
9th Grade – Ali Bahar, Ryan Beans, Emily Boyle, Zahary Bozman, Kiayah Burton, Joslin Cain, Gary Camper Jr, Christian Chase, Jayce Conaway, Adam Elzey, Savannah Elzey, Nate Fraccaroli, Kaley Garcia-Velazquez, Aiden Gorsuch, Christian Gorsuch, Jacqueline Gravenor, Andre Haskins, Kegan Henry, Camryn Higgins, Chloe Hoxter, Keegan Hulett, Muhammad Ibrahim, Sean James, William Johnson, Vichettra Lamuth, Kaitlin Maschauer, Patricia Merritt, Hailey Mills, Andrew Mitchell, Austin Mitchell, McKenna Parker, Alys Perez Ramos, Maryalice Rebert, Manny Reyes Dominquez, Sophia Rottman, Mahir Sheraz, Kymora Sigletary, Isaiah Smith, Robert Smith III, Paige Taylor, Christian Trippett Jr., Julianna Vroman, Zoey Willey, Rashawan Wise
10th Grade – Kaden Andrews, Ava Asplen, Kevin Banda-Perez, Madison Bayliss, Ashton Blake, Dakota Bowman, Blake Bramble, Craig Brown Jr., Kaci Callahan, Chloe Carpenter, Ryan Clark, Cailey Condon, Nicholas Cummings, Madison Dukes, Emily Freeman, Cian Harp, Gracie Hoffman, Katelyn Hopkins, Alyssa James, Erica Johnson, Nickerline Joseph, Peyton Justice, Kanaya Lake, Alexis Lednum, Megan Littleton, Nuvia Lopez Menjivar, Shiloh Marshall, Janna McClung, Jordan Mills, Brianna Montgomery, , Brooke Outten, Day’Shaujn Pinkett, Ty’Asia Quailes, Jordan Regulski, Andrew Ruppert, Sydney Santos, Hailey Stivers, Julieanne Tobat, Madison Tobat, Jase Todd, Averi Warfield
11th Grade – Zachary Adams, Gavin Adshead, Ashton Alvis, Ellie Ausmussen, Daniel Ayala-Aquino, Talan Bennett, Haley Bickling, Margaret Blake, John Boyle, Ridge Brohawn, Ande Callahan, Aurora Cantrell, Ruben Castro, Za’Nasha Chase, Shoaib Chaudhry, Jacey Chillog, Dalton Clough, Emilee Cohee, Ava Collins, Jaden Condon, Chayla Creighton, James Creighton, Julia Creighton, Miranda Crist, Tyree Dotson, Kolter Elliott, Caden Ennis, Alexis Everhart, Makayla Faulkner, Alexander Fehsenfeld, Kyle Fellon, Luis Fonseca-Gonzalez, Thomas Foxwell III, Jevon Gibbs, Ava Gomez, Landon Green, Autumn Haas, Ian Hallbauer, Harlan Hill, Hunter Hill, James Howell, Haley Hoxter, Maggie Hubbard, William Hubbard, Aiden Hughes, Izamar Juarez-Tellezgiron, Fatima Kaleem, Rielly Ketterman, Hope Lane, Haleigh Leonard, Lydia Grace Lewis, Mackenzie Lewis, Peter Loscomb, Ta’Tyana Maradiaga, Mark Mason Jr., Mackenzie McCarter, Vivica Merritt, David Milligan Jr., Summer Morgan, Madelyn Nagel, Amijah Nutter, Cindy Perez-Deleon, Jaylin Pinkett, Illiana Reeves-Lopez, Erin Rideout, De’Aja Rosier, Evan Ruark, Dylan Ruppert, Donald Ruths, Edasia Savage, Chelsey Shifflett, Briana Smith, Makayla Smith, Lailia Stafford, Kailie Todd, Macy Turner, Emely Velasquez, Kaleigh Velasquez-Chavez, Megan Williams, Dominic Willis, Wesley Windsor, Candice Wright
12th Grade – Amiah Acree, Evencia Amazan, Jasmine Beasley, Hope Benjamin, Avlynn Bennett, Rilynn Blake, Desean Carter, Matthew Corkran, Honesty Cornish, Alexander Crannell, Kevin Fernandez-Alvarado, Carter Foskey, Jordan Harding, Alexis Hayward, Anna Hopkins, Madison Horsman, Faith Hubbard, Rylee Hutson, William Hutson III, Abigail Jarrell, Paige Jester, Milan Jiggetts, Matthew Kimball, Mia Koski, Adrienne Martin, Ariel Montgomery, Nathaniel Murphy, Bethany Niehaus, Kyle Outten, Ashleigh Piasecki, Madelyn Price-Montgomery, Brianna Purnell, Leonardo Ramirez, Hayley Riggin, Ashlee Rios Lucero, Emilie Schanken, Caitlyn Scherer, Zachary Smith, Melissa Sullivan, Madeline Toadvine, Adrian Todd, Alison Todd, Jason Verduzco-Zavala, Sydney Weir, Madisyn White, Abigail Wright, Ashlee Wright
NORTH DORCHESTER HIGH SCHOOL
2022-2023 Quarter 1 Distinguished Honor Roll
3.0 – 3.49 GPA With No D’s, E’s or Incompletes
9th Grade – Brandon Abey Jr., Alica Bradds, John Brooks IV, Tyjiah Carter, Jayden Coleman, Lacey Dukes, Kimberly Fisher, Aaliyah Frazier, Nah’Kayla Johnson, Noah Kujat, Madison Lane, David Lee III, Macey Peterson, Morgan Powell, Tahjere Pritchett, Samantha Rhea, Syntycha Shipley, Destiny Smith, Mindy Swann, Ava Taylor, Kaley VanDyke, Yaumel Yanes Torres
10th Grade – Thomas Allen, Arieyanna Chester, Avery Cloxton, Shania Dickerson, McKenzie Edge, Ethan Era, Juliet Hicks, Mariah Jones-Malone, Emma Lehmann, Thomas Leonard Jr., Dasaiya Macer, Joseph Magee, Karen Martinez Lopez, Denishka Morales Rivera, Miranda Ruark, Mathaniel Swann, Zane Todd, Daniel Yorton
11th Grade – Morgan Belote, Ava Bloodsworth, Jeremy Butler Taylor Jr., Russell Colbourne, Jeremiah Council, Jessica Cowgill, Nathan Gagnon, Brayden Messick, Luke Neild, Vernon Price III, Elijah Smith, Lewis Stafford III, JakeRay Stone, Anna Wagner, Alaiyah Woolford
12th Grade – Brice Bradley, Jaelyn Byrd, Nehamiah Council, Bailie Dickinson, Robert Dust, Alexandra Foreman, Blake Foxwell, Naeziariah Jackson, Owen Jorette, Harlie Knox, Jennifer Martinez-Lopez, Abbygale Schuyler, Leeanne Seigler, Blake Thalheimer, Jaloni Watson, Gavin Whitman
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.